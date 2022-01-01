Работа в Минске

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Администрация сайта:

ООО «100 РАБОТ ТУТ», 220089 г.Минск, пр-т Дзержинского, 57,10 этаж, помещение 45-1.

Режим работы предприятия : пн.-пт. 09.00-18.00, обед 13.00–14.00, вых. дн. – сб., вс. Режим работы сайта – круглосуточно.

e.mail ООО «100 РАБОТ ТУТ» support@rabota.by

р/с BY12ALFA30122600730090270000 ЗАО "Альфа-банк" 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47

ООО «ВСЯ РАБОТА», 220089 г.Минск, пр-т Дзержинского, 57,10 этаж, помещение 45-1.

Режим работы предприятия : пн.-пт. 09.00-18.00, обед 13.00–14.00, вых. дн. – сб., вс. Режим работы сайта – круглосуточно.

e.mail ООО «ВСЯ РАБОТА» support@rabota.by

р/с BY51ALFA30122667720010270000 ЗАО "Альфа-банк" 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47