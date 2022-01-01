Ваш регион — Минск?
Выбрать другой
Соискателям
Работодателям
Готовое резюме
Карьерная консультация

Сервисы для соискателей

Готовое резюме

Доверьте составление резюме профессионалам!

Карьерная консультация

Обсудите с экспертом, как эффективно искать работу

Продвижение резюме

Автоматическое поднятие резюме в результатах поиска

Хочу у вас работать

Отправьте свое резюме в компанию мечты

Образование и консультации

Статьи
Жизнь в компании
Помощь
Помощь
Ищу работу
Ищу сотрудника
Создать резюме
Войти
Войти
Помощь
Создать резюме
Продвижение резюме
Готовое резюмеКарьерная консультацияПродвижение резюмеХочу у вас работать
Образование и консультации
СтатьиЖизнь в компании
Регион
Сообщество поддержки
Создать резюме
Помощь
Помощь
Ищу работу
Ищу сотрудника
Создать резюме
Войти
Войти
Помощь
Создать резюме
Продвижение резюме
Готовое резюмеКарьерная консультацияПродвижение резюмеХочу у вас работать
Образование и консультации
СтатьиЖизнь в компании
Регион
Сообщество поддержки
Создать резюме

Работа найдется для каждого

Я ищу сотрудника
2 675 259
резюме
30 959
вакансий
94 294
компаний

Поиск работы

в 

Регион поиска по умолчанию

Популярные профессии

Подработка
Курьер
Водитель
Продавец
Кассир
Администратор
Оператор
Программист
Менеджер
Помощник
Строитель
Помощник руководителя
Сварщик
Охранник

Где можно работать

Создайте или обновите резюме, чтобы найти работу

Быстрое создание резюме через

Компании дня

51 вакансия
85 вакансий
10 вакансий
14 вакансий
553 вакансии
Олдэнстом1 вакансия
ЭкспоТурСервис1 вакансия
Газпром трансгаз Беларусь1 вакансия
1 вакансия
2 вакансии
1 вакансия
Джевел Лимитед2 вакансии

Популярные запросы

Вакансии дня
 
Компании дня
722 вакансии
Работа из дома
1684 вакансии
Работа из дома
Подработка
до 3 990 бел. руб.
2667 вакансий
Подработка
Курьер
200 – 2 950 бел. руб.
275 вакансий
Курьер
Водитель
100 – 4 930 бел. руб.
1032 вакансии
Водитель
Продавец
400 – 2 150 бел. руб.
878 вакансий
Продавец
Кассир
400 – 1 820 бел. руб.
407 вакансий
Кассир
Администратор
260 – 3 020 бел. руб.
957 вакансий
Администратор
Оператор
20 – 3 760 бел. руб.
622 вакансии
Оператор
Программист
40 – 12 800 бел. руб.
3123 вакансии
Программист
Менеджер
40 – 5 130 бел. руб.
4039 вакансий
Менеджер
Помощник
Строитель
Помощник руководителя
Сварщик
Охранник
Специалист
Руководитель
Бухгалтер
Инженер
Директор
Кладовщик
Секретарь
Юрист
Грузчик
Уборщик
Дизайнер
Электрик
Повар
Экономист
Мерчендайзер
Системный администратор
Официант
Супервайзер

Работа по профессиям в Минске

Работа по профессиям в Минске

Оставайтесь на связи

Оставайтесь на связи

Новости

Статьи

Полезное

Работа в других городах

Работа в Минске

На поиски работы в Минске уходит много времени? Ищете сервис, где собраны актуальные вакансии по всей Беларуси: в Минске, Гомеле, Могилеве, Витебске, Бресте и Гродно? гabota.by - это именно то, что вы искали!

В нашу базу ежедневно поступают наиболее актуальные предложения. Здесь найдется работа для опытных мастеров своего дела и начинающих специалистов без опыта.

Функционал сайта rabota.by сэкономит ваше время! Работодатели смогут быстро искать сотрудников, а соискатели подбирать интересные для себя вакансии.

Есть вакансии в Минске? Нужны специалисты, которым интересна работа в Минске и области?

Знакомьтесь с регулярно обновляемыми резюме на rabota.by! Здесь вы найдете кандидатов на вакантную должность с необходимым стажем и набором навыков. Необходимо лишь разместить вакансию. Более того, получая доступ к нашей базе, вы сами выбираете время для изучения интересных резюме.

Все инструменты на сайте не раз доказывали свою эффективность. Пользуясь ими, вы определенно сократите время, затрачиваемое на размещение и закрытие вакансий в Минске и других городах Беларуси. Теперь вся информация о тех, кто ищет работу в Минске, оказывается в вашем распоряжении по первому же требованию.

rabota.by – беспроигрышный сайт для поиска работы!

Администрация сайта:

ООО «100 РАБОТ ТУТ», 220089 г.Минск, пр-т Дзержинского, 57,10 этаж, помещение 45-1.

Режим работы предприятия : пн.-пт. 09.00-18.00, обед 13.00–14.00, вых. дн. – сб., вс. Режим работы сайта – круглосуточно.

e.mail ООО «100 РАБОТ ТУТ» support@rabota.by

р/с BY12ALFA30122600730090270000 ЗАО "Альфа-банк" 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47

ООО «ВСЯ РАБОТА», 220089 г.Минск, пр-т Дзержинского, 57,10 этаж, помещение 45-1.

Режим работы предприятия : пн.-пт. 09.00-18.00, обед 13.00–14.00, вых. дн. – сб., вс. Режим работы сайта – круглосуточно.

e.mail ООО «ВСЯ РАБОТА» support@rabota.by

р/с BY51ALFA30122667720010270000 ЗАО "Альфа-банк" 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47

Создать резюме
Скачайте приложение
Свежие вакансии, ответы на отклики и доступ к резюме — всегда у вас под рукой.
Просто наведите камеру телефона на QR-код.

rabota.by

Сервисы для соискателей

© 2022 ООО «ВСЯ РАБОТА» УНП 193441893

Сегодня на сайте 30 959 вакансий, 2 675 259 резюме, 94 294 компаний

ООО «ВСЯ РАБОТА» Зарегистрировано Минским горисполкомом 09.07.2020. 220089 г.Минск, пр-т Дзержинского, 57, 10 этаж, помещение 45-1, комната 2.
Режим работы предприятия: пн.-пт. 09.00-18.00, вых. дн. – сб., вс. Режим работы сайта – круглосуточно. E-mail ООО «ВСЯ РАБОТА» support@rabota.by

р/с BY51ALFA30122667720010270000 ЗАО "Альфа-банк" 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43‑47

© 2022 ООО «100 РАБОТ ТУТ» УНП 191304775

ООО «100 РАБОТ ТУТ» Зарегистрировано Минским горисполкомом 14.06.2010. 220089 г.Минск, пр-т Дзержинского, 57, 10 этаж, помещение 45-1.
Режим работы предприятия: пн.-пт. 09.00-18.00, вых. дн. – сб., вс. Режим работы сайта – круглосуточно. E-mail ООО «100 РАБОТ ТУТ» support@rabota.by

р/с BY12ALFA30122600730090270000 ЗАО "Альфа-банк" 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43‑47

mastercardvisabelcartbelcart-internetparol